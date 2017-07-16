978 مليون دولار إيرادات ألافكو الكويتية من بيع 6 طائرات

القاهرة 16 يوليو تموز (رويترز) - قالت ألافكو الكويتية لتمويل شراء وتأجير الطائرات اليوم الأحد إنها ستحقق إيرادات إجمالية قدرها 978 مليون دولار أمريكي من بيع ست طائرات.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع البورصة أنها باعت الطائرات الست "مع عقود الإيجار المرتبطة بها" لتحقق "إيرادات بمعدل قيمة بيع 163 مليون دولار أمريكي للطائرة الواحدة".

تعمل ألافكو وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وهي مدرجة في بورصة الكويت ومتخصصة في التأجير التشغيلي للطائرات وإدارة التأجير وبيع الطائرات وإعادة تأجيرها.

وقالت ألافكو إن أثر إيرادات البيع سيظهر "مناصفة على البيانات المالية لسنة 2017 و2018".

وأظهرت أحدث نتائج أعمال الشركة ارتفاع صافي ربحها 78 بالمئة إلى 10.8 مليون دينار كويتي (35.75 مليون دولار) في الأشهر الستة حتى 31 مارس آذار.

وألافكو مملوكة بنسبة 46 بالمئة لبيت التمويل الكويتي، في حين تحوز مؤسسة الخليج للاستثمار، المملوكة بالتساوي لحكومات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، حصة تبلغ 14 بالمئة.