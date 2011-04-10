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صباح الخير من رويترز

Sun Apr 10, 2011 4:28am GMT
 
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 الأحد 01 ابريل نيسان 
 
 أهم الأنباء الإقليمية
- العنف يتزايد في غزة مع مقتل خمسة نشطاء
- مقتل شخص واصابة عشرات في احدث اضطرابات باليمن
- تدمير 71 دبابة للقذافي واتهام قواته باستخدام المدنيين دروعا 
بشرية
- محتجون مصريون يقاومون محاولة الجيش تفريقهم ومصادر تقول إن 
اثنين قتلا
- ناشط بحريني لحقوق الانسان يتعرض "للاعتقال والضرب" 
- ناقلة محملة بالنفط الليبي تدخل قناة السويس
 
 أهم الأنباء العالمية
- قوات جباجبو تهاجم قاعدة واتارا في ساحل العاج
- الشرطة: هجوم انتحاري يستهدف حافلة للجيش الأفغاني في كابول
- الشرطة الفرنسية تلقي القبض على محتجين قبل حظر النقاب
- مندوب إيران في أوبك يقول سوق النفط العالمية متخمة بالمعروض
- تقرير.. صندوق استراتيجي ايطالي سيملك 02 مليار يورو
- تريمونتي.. الصندوق الاستراتيجي الايطالي مفتوح للأجانب
- تقرير.. ألمانيا ترفع هدف النمو لعام 1102 إلى 2.5 بالمئة
 
 السعودية
- العساف: الإنفاق سيكون له أثر إيجابي على التضخم في المدى 
البعيد
- صافي ربح بنك الرياض يرتفع 8.3 بالمئة في الربع الأول
- صافي ربح المتقدمة للبتروكيماويات يقفز في الربع الأول
- نمو المبيعات يرفع ربح اسمنت اليمامة 9 بالمئة في الربع الأول
- الأمير الوليد يدعم تجزئة عكسية لأسهم سيتي جروب
- المؤشر السعودي  يرتفع 0.25 بالمئة إلى 8066.06 نقطة في إغلاق 
الجلسة السابقة
 
 مصر
- مصر ترفع حظر تصدير الذهب "نظرا لاستقرار الأوضاع"
- المؤشر المصري ينخفض 0.49 بالمئة إلى 5245.89 نقطة في إغلاق 
الجلسة السابقة
 
  الامارات
- وحدة لأبوظبي الوطني تمول شركة الإنشاءات البترولية الوطنية
- مؤشر أبوظبي يرتفع 0.12 بالمئة إلى 7952.80 نقطة في إغلاق 
الجلسة السابقة
- مؤشر دبي ينخفض 0.32 بالمئة إلى 5551.14 نقطة في إغلاق الجلسة 
السابقة
 
 الكويت
- المؤشر الكويتي يرتفع 0.43 بالمئة الى 8436.3 نقطة في إغلاق 
الجلسة السابقة
 
 الأسواق العالمية
 مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الاغلاق يوم الجمعة)
- داو جونز 03            +92.44  +0.42%   08321.50  نقطة
- ستاندرد اند بور00      +5.43   +0.04%   8231.71 
- ناسداك                 +51.37  +0.65%   0872.14 
- يوروفرست 003           +4.72   +0.73%   8411.54
- نيكي                   +771.51 +1.58%   8679.80 
 
 النفط (أسعار التسوية يوم الجمعة)
- خام غرب تكساس الوسيط (برميل)  +2.94  +2.62%  211.97 
دولار
- مزيج برنت (برميل)             +3.89  +3.42%  621.56 
دولار
 
 العملات والذهب (مستويات الاغلاق يوم الجمعة)
- اليورو/ الدولار      1.8744-1.4844   دولار 
- الدولار/ ين          48.07-48.47     ين 
- الاسترليني/ دولار       1.2836-1.7836   دولار 
- الذهب (أوقية-أونصة) 3741.01-7741.01 دولار
 
                       أ أ - أ ص
 