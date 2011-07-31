صافي ربح زين الكويتية يتراجع 21 بالمئة في الربع الثاني

الكويت 31 يوليو تموز (رويترز) - تفيد حسابات لرويترز أن صافي ربح شركة زين الكويتية للاتصالات تراجع 21 بالمئة في الربع الثاني من العام ليصل إلى 70.3 مليون دينار (257.3 مليون دولار) أي دون توقعات المحللين.

وقالت زين في بيان إن صافي الربح في الأشهر الستة حتى 30 يونيو حزيران بلغ 140.2 مليون دينار.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي ربح الشركة 87.4 مليون دينار في المتوسط في الربع الثاني.

وحققت الشركة 89.4 مليون دينار ربحا صافيا بدون حساب المكاسب الرأسمالية من بيع أصول في افريقيا.

(الدولار يساوي 0.273 دينار كويتي)