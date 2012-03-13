ارتفاع أسهم الإمارات في أواخر الجلسة وصعود البورصة العمانية

1050 جمت - ارتفعت أسواق الأسهم الإماراتية في أواخر الجلسة بفعل تجدد الشراء عند مستويات أسعار منخفضة عقب عمليات بيع لجني الأرباح أثناء الجلسة.

وصعد مؤشر أبوظبي ‪.ADI‬ بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2623 نقطة مرتفعا للجلسة الرابعة على التوالي ومعوضا معظم خسائر الأسبوع الماضي. وارتفعت بورصة أبوظبي 9.2 بالمئة منذ مطلع العام الجاري.

وساهمت أسهم البنوك في صعود المؤشر حيث زادت أسهم بنك أبوظبي الوطني 2.6 بالمئة وأبوظبي التجاري 1.3 بالمئة.

وعوض سهما الدار وصروح العقاريتين خسائرهما المبكرة وأغلقا مرتفعين 1.5 و2.2 بالمئة على الترتيب.

وتصدرت أسهم شركات العقارات والانشاءات الرابحين في بورصة دبي. وأغلق المؤشر ‪.DFMGI‬ مرتفعا 0.9 بالمئة عند 1682 نقطة معززا مكاسبه في 2012 إلى 24.3 بالمئة.

وارتفع سهم إعمار العقارية اثنين بالمئة بينما زادت أسهم ديار للتطوير 3.8 بالمئة وأرابتك اثنين بالمئة.

وانخفض سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.3 بالمئة. ويعتزم أكبر بنك في دبي والذي يكافح في ظل ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة تسريح 15 بالمئة من موظفيه.

وقال ابراهيم مسعود مدير الاستثمار في بنك المشرق "هناك قطاعات في دبي تعتبر محركات أساسية للاقتصاد مثل التجزئة والسياحة والخدمات اللوجستية وبعضها تعافى بينما مازالت قطاعات أخرى مثل البنوك والعقارات تواجه تحديات."