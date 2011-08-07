نمو ربح وطنية للاتصالات الكويتية 18.7 بالمئة في الربع الثاني

الكويت 7 أغسطس اب (رويترز) - قالت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (وطنية) في بيان إن ثاني أكبر مشغل لاتصالات الهاتف المحمول في الكويت حقق زيادة 18.7 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام.

وقال البيان إن الشركة حققت 23.3 مليون دينار (85.2 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الثاني ارتفاعا من 19.6 مليون دينار قبل عام.

وقالت وطنية وهي وحدة لشركة اتصالات قطر (كيوتل) إن الإيرادات المجمعة زادت 35.2 بالمئة في الربع الثاني إلى 182.3 مليون دينار.

(الدولار يساوي 0.273 دينار كويتي)