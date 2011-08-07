نمو ربح وطنية للاتصالات الكويتية 18.7 بالمئة في الربع الثاني

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الكويت 7 أغسطس اب (رويترز) - حققت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة (وطنية) ثاني أكبر مشغل لاتصالات الهاتف المحمول في الكويت زيادة 18.7 بالمئة في الأرباح مدعومة بنمو قوي في الإيرادات.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد إنها حققت 23.3 مليون دينار (85.2 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الثاني من العام ارتفاعا من 19.6 مليون دينار قبل عام.

وقالت وطنية وهي وحدة لشركة اتصالات قطر (كيوتل) إن الإيرادات المجمعة زادت 35.2 بالمئة في الربع الثاني إلى 182.3 مليون دينار.

وقال الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة في بيان إن الإيرادات زادت 15.4 بالمئة على أساس سنوي في الكويت و30.6 بالمئة في الجزائر مما يظهر أن استثمارات سابقة بدأت تؤتي ثمارها وأن الشركة قادرة على احراز تقدم في أسواق تشهد منافسة محتدمة.

وفي الجزائر بلغ صافي الربح العائد على المساهمين لوحدة نجمة 27.8 مليون دولار في النصف الأول من العام مقارنة مع خسارة صافية قدرها 3.5 مليون دولار في 2010.

ونمت قاعدة العملاء الإجمالية 6.8 بالمئة إلى 16.9 مليون في نهاية يونيو حزيران عنها قبل عام من ذلك.

وقال البيان إن أرباح نصف العام زادت 19.8 بالمئة إلى 43 مليون دينار غير شاملة زيادة غير نقدية للقيمة العادلة قدرها 265.5 مليون دينار مسجلة في الربع الأول نتيجة لإعادة تقييم حصة الشركة في تونيزيانا التونسية بعد زيادة حجم حيازتها.

وتعمل وطنية في أسواق من بينها الكويت والجزائر وتونس والسعودية والأراضي الفلسطينية والمالديف.

(الدولار يساوي 0.273 دينار كويتي)