Sun 25 Dec 2016 | 10:41 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

تراجع أرباح بيتك الكويتي 43 بالمئة في الربع الثاني

Mon Jul 18, 2011 6:29am GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 18 يوليو تموز (رويترز) - تراجعت أرباح بيت التمويل الكويتي (بيتك) في الربع الثاني من 2011 بنسبة 42.9 بالمئة مقارنة بما كانت عليه في الفترة المقابلة من 2010 وذلك طبقا لحسابات لرويترز.

وأظهرت النتائج المالية التي نشرها بيتك المتخصص في تقديم الخدمات المالية الاسلامية اليوم الاثنين على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن أرباح الربع الثاني بلغت 22.8 مليون دينار (83.1 مليون دولار) مقارنة مع 39.9 مليون دينار في الفترة ذاتها قبل عام.

وأظهرت البيانات أن ربحية السهم بلغت 8.6 فلس في الربع الثاني من 2011 مقابل 15 فلسا في الفترة نفسها من 2010. والدينار الكويتي ألف فلس.

(الدولار = 0.2743 دينار كويتي)

أ ح ج - أ أ

 