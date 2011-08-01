مصحح/ صافي ربح زين الكويتية يتراجع 4.2 بالمئة في الربع الثاني

(لتصحيح رقم الربع الثاني من 2010 في الفقرة الرابعة وتعديل نسبة الانخفاض اثر ذلك)

الكويت 31 يوليو تموز (رويترز) - تفيد حسابات لرويترز أن صافي ربح شركة زين الكويتية للاتصالات تراجع 4.2 بالمئة في الربع الثاني من العام ليصل إلى 70.3 مليون دينار (257.3 مليون دولار) أي دون توقعات المحللين.

وقالت زين في بيان إن صافي الربح في الأشهر الستة حتى 30 يونيو حزيران بلغ 140.2 مليون دينار.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي ربح الشركة 87.4 مليون دينار في المتوسط في الربع الثاني.

كانت الشركة حققت 73.4 مليون دينار في الربع الثاني من 2010 ربحا صافيا بدون حساب المكاسب الرأسمالية من بيع أصول في افريقيا.

(الدولار يساوي 0.273 دينار كويتي)