ارتفاع سهم مصرف الريان والمؤشر القطري يواصل التعافي

1051 جمت - ارتفع سهم مصرف الريان في بورصة قطر لليوم الثاني بعد أن أعلن البنك الإسلامي ارتفاع أرباحه الصافية في العام بأكمله 16.3 بالمئة مما ساعد المؤشر الرئيسي ‪.QSI‬ على الإغلاق مرتفعا.

وارتفع السهم 3.2 بالمئة. وكان قد تراجع في الأسابيع الأخيرة مثل أسهم بنوك أخرى.

وقال باتريك رحال المدير في شركة المستثمر الأول في الدوحة "أداء قطر تراجع عن الأسواق الخليجية الأخرى بسبب خيبة أمل المستثمرين في التوزيعات التي اقترحتها البنوك.

"المرجح أن السوق استوعبت هذا بالفعل ومن المحتمل أن تلحق الآن ببقية المنطقة."

وأضاف "لا نزال ننتظر أن تعلن كثير من الشركات نتائجها .. وهذا من العوامل التي ستقود السوق."

وارتفع مؤشر قطاع البنوك واحدا بالمئة مقلصا خسائره منذ بداية العام إلى 3.5 بالمئة.

وارتفع المؤشر القطري 0.9 بالمئة إلى 8568 نقطة مسجلا خامس ارتفاع منذ 24 يناير كانون الثاني حين سجل أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.

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