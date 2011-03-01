Sun 25 Dec 2016 | 10:39 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

هبوط أرباح المصرية للدواجن 44% في 9 أشهر

Tue Mar 1, 2011 12:21pm GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة أول مارس اذار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال لشركة المصرية للدواجن اليوم الثلاثاء هبوط صافي أرباحها 44 بالمئة في التسعة أشهر الاولى من السنة المالية للشركة التي تبدأ في أبريل نيسان وتنتهي في مارس اذار.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع في تسعة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول 1.64 مليون جنيه(279 ألف دولار) مقابل 2.93 مليون جنيه في النصف الأول من السنة المالية 2009-2010 .

ويبلغ رأسمال الشركة 94.600 مليون جنيه موزع على 47.300 مليون سهم بقيمة إسمية جنيهين للسهم الواحد.

(الدولار = 5.88 جنيه مصري)

أ ب - ن ج
 