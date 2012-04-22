تراجع أرباح ألافكو الكويتية 6.6% في الربع/2

القاهرة 22 ابريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات (ألافكو) الكويتية اليوم الأحد تراجع صافي أرباحها 6.6 بالمئة في الربع الثاني في السنة المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر تشرين الأول المنصرم.

ووفقا لبيان النتائج الصادر على موقع البورصة الكويتية على الانترنت بلغ صافي ربح الشركةالمتخصصة في تمويل شراء الطائرات في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار الماضي 3.364 مليون دينار(12.23 مليون دولار) مقابل 3.601 مليون دينار عن الربع المقابل من 2011.

وبلغ صافي ربح الشركة 18.267 مليون دينار في ستة أشهر حتى 31 مارس اذار الماضي مقابل 25.445 مليون دينار وبنسبة انخفاض 28.2 بالمئة.

(الدولار = 0.275 دينار كويتي)