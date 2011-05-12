التوتر السياسي ونتائج الشركات يحددان مسار بورصة الكويت

من أحمد حجاجي

الكويت 12 مايو أيار (رويترز) - يتوقع محللون أن تتأثر تداولات بورصة الكويت في الأسبوع المقبل بتطورات الموقف بين الحكومة الكويتية الجديدة ومجلس الأمة (البرلمان) لاسيما بعد ظهور بوادر قوية على توتر سياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في بلد تعتمد فيه الشركات بشكل كبير على الانفاق الحكومي المتولد من عائدات النفط.

كما يتكهنون بأن يتأثر السوق أيضا باعلانات الشركات لنتائجها المالية عن الربع الأول خاصة وأن عددا كبيرا منها لم يعلن حتى الآن عن هذه النتائج رغم تحذير بورصة الكويت من وقف أسهم هذه الشركات عن التداول إذا لم تعلن نتائجها قبل الاثنين المقبل.

وتقدم نواب في البرلمان الثلاثاء الماضي باستجواب للشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي في ذات اليوم الذي أدت فيه الحكومة القسم أمام مجلس الأمة كما هدد نواب آخرون باستجواب وزراء آخرين.

ورغم أن التوتر بين السلطتين يعد من التراث التقليدي للحياة السياسية في الكويت التي تتمتع ببرلمان مستقل وديمقراطية نسبية مقارنة بجاراتها في دول الخليج إلا أن المجتمع الاقتصادي يتحسب لأي تطور يمكن أن يؤثر على سير خطة التنمية التي بدأت حكومة الكويت تنفيذها منذ العام الماضي وتتضمن مشاريع تنموية تصل كلفتها إلى 30 مليار دينار (109 مليارات دولار) حتى عام 2014.

وتراجع مؤشر بورصة الكويت من مستوى 6516 في نهاية اقفال الخميس الماضي إلى 6502.5 نقطة في نهاية تداولات اليوم الخميس فاقدا 13.5 نقطة تمثل 0.2 في المئة.

وقال فهد الشريعان مدير عام شركة الاتحاد للوساطة المالية إن السوق أصبح لديه ما يشبه المناعة من التطورات السياسية لاسيما على صعيد علاقة الحكومة بمجلس الأمة مشيرا إلى أن اتجاه البورصة أصبح أقرب للاتجاه الأفقي.

وقلل الشريعان من التأثير المتوقع لهذا التوتر على تداولات البورصة. وقال "هناك دستور يحكم البلاد وهذا يخلق اطمئنانا لدى الناس.. هذه الحكومة لو ذهبت سيأتي غيرها ومجلس الأمة لو تم حله سوف يأتي مجلس جديد في غضون ستة أشهر."