سهم المملكة يقفز بعد اعلان عرضها المشترك لشراء حصة في زين السعودية

0811 جمت - ارتفع سهم المملكة القابضة بقوة بعدما قدمت عرضا مشتركا مع اتصالات البحرين (بتلكو) لشراء حصة 25 بالمئة في زين السعودية مما ساعد المؤشر السعودي ‭.TASI‬‏ على الارتفاع للجلسة السابعة.

وقفزت أسهم المملكة القابضة 8.1 بالمئة وزين السعودية 7.6 بالمئة لكن سهم بتلكو استقر دونما تغير يذكر.

كانت كل من المملكة القابضة وبتلكو قدمت عرضا منفردا لشراء حصة في زين السعودية لكنهما قوبلا بالرفض من الشركة الأم زين الكويتية التي يتعين عليها بيع حصتها بالشركة السعودية لاتمام صفقة بيع حصة مسيطرة فيها إلى مؤسسة الإمارات للإتصالات (إتصالات) مقابل 12 مليار دولار.

وأفادت صحيفة كويتية اليوم الأحد أن الأمير الوليد بن طلال مالك المملكة القابضة قد يقدم عرضا للاستحواذ على زين الكويتية نفسها.

وقال محلل لقطاع الاتصالات بالمنطقة "شراء حصة مسيطرة في زين سيتكلف نحو 12 مليار دولار ولست متأكدا من أن لدى المملكة المرونة المالية لفعل ذلك."

وزاد المؤشر السعودي 0.9 بالمئة إلى 6354 نقطة.

--------------------------------

0615 جمت - فتح مؤشر البورصة الكويتية اليوم الأحد على ارتفاع بلغ 40.8 نقطة بنسة 0.65 في المئة ووصل المؤشر إلى مستوى 6327.4 بدعم من معظم القطاعات على وقع توزيعات جيدة لعدد من الشركات والبنوك.