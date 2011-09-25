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مصدر في زين: نعتزم تقديم طلب استئناف فوري لحكم إلغاء العمومية

Sun Sep 25, 2011 10:03am GMT
 
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الكويت 25 سبتمبر أيلول (رويترز) -قال مصدر في شركة زين الكويتية إن الشركة تعتزم تقديم طلب استئناف "فوري" على الحكم الذي حكمت به محكمة ابتدائية ويقضي ببطلان اجتماع الجمعية العمومية للشركة التي عقدت في ابريل نيسان الماضي.

وقال المصدر لرويترز طالبا عدم كشف هويته إن الحكم لن يؤثر على الصفقة التي تعتزم الشركة من خلالها بيع حصتها البالغة 25 في المئة من أسهم زين السعودية.

وأشار إلى أن توزيعات الأرباح التي التي قررت الجمعية العمومية المعنية توزيعها وقدرها ثلاثة مليارات دولار قد تم توزيعها "بالكامل" للمساهمين ويستحيل جمعها مرة أخرى.

وأكد المصدر أن الحكم أصاب مجلس الإدارة "بالصدمة."

أ ح ج - ن ج (قتص)
 