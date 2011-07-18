رئيس بيتك الكويتي يؤكد اتباع سياسة متحفظة وتعزيز المخصصات

الكويت 18 يوليو تموز (رويترز) - أكد سمير النفيسي رئيـس مجلس الإدارة لبيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الاثنين أن البنك سيواصل اتباع "سياسة متحفظة تستهدف تعزيز المخصصات الاحترازية."

جاء ذلك عقب أن أعلن بيتك وهو أكبر مصرف إسلامي في الكويت أن أرباحه في الربع الثاني من 2011 بلغت 22.8 مليون دينار ((83.1 مليون دولار) مقارنة بأرباح بلغت 39.9 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2010 وبنسبة تراجع بلغت 43 بالمئة.

وأفادت البيانات التي نشرها موقع بورصة الكويت على الانترنت أن ربحية السهم بلغت 8.6 فلس في الربع الثاني من 2011 مقابل 15 فلسا في الفترة المقابلة من 2010. والدينار الكويتي ألف فلس.

وقال النفيسي في بيان صحفي إن الجهود مستمرة "لتعزيز المركز المالي والمحافظة على معدل من النمو المستقر والأداء المتوازن لكافة الأنشطة والأعمال."

وطبقا للبيانات المنشورة اليوم على موقع البورصة فقد بلغت أرباح بيتك 45.5 مليون دينار في النصف الأول من 2011 مقارنة مع 70.8 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2010.

وبلغ اجمالي الموجودات 12.92 مليار دينار في نهاية الربع الثاني من 2011 مقارنة بمبلغ 11.98 مليار دينار في الفترة المقابلة من 2010.

كما بلغ إجمالي المطلوبات 10.88 مليار دينار مقارنة بمبلغ 9.95 مليار دينار.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 1.27 مليار دينار مقارنة مع 1.24 مليار دينار.

وبحلول الساعة 0919 بتوقيت جرينتش كان مؤشر بورصة الكويت هابطا بنسبة 2.1 بالمئة بينما هوي سهم بيتك خمسة بالمئة.

(الدولار = 0.2743 دينار)