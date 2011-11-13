تراجع أرباح عقارات الكويت 25% في الربع الثالث

الكويت 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة عقارات الكويت اليوم الأحد تراجع أرباحها بنسبة 25 في المئة في الفصل الثالث من 2011 مقارنة بالفترة المقابلة من 2010.

وأوضحت البيانات التي نشرت بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن الشركة حققت أرباحا بلغت 859 ألف دينار (3.11 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الحالي مقابل أرباح قدرها 1.15 مليون قبل عام.

وأشارت البيانات إلى أن ربحية السهم الواحد بلغت 0.95 فلس في الربع الثالث من 2011 مقابل ربحية بلغت 1.27 فلس في الفترة المماثلة من 2010.

وأوضحت البيانات أن أرباح الشركة في الشهور التسعة الأولى من 2011 بلغت 877 ألف دينار مقابل 2.57 مليون دينار في الفترة المناظرة من 2010. (الدولار = 0.276 دينار)