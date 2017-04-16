تراجع خسائر الاستثمارات الوطنية الكويتية في 2016
الكويت 16 أبريل نيسان (رويترز) - قالت شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية اليوم الأحد إن خسائرها الصافية تراجعت إلى 3.978 مليون دينار (13.05 مليون دولار) في 2016 من 5.574 مليون في العام السابق.
وقالت الشركة في بيان للبورصة الكويتية إن مجلس إدارتها أوصى بإطفاء كامل الخسائر المتراكمة من الاحتياطي القانوني.
وأضاف البيان أن مجلس الإدارة أوصى كذلك بتوزيع "أرباح نقدية بواقع خمسة فلوس للسهم الواحد واستقطاعها من الاحتياطي القانوني".
(الدولار = 0.3048 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.