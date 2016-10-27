انخفاض ربح فيفا الكويتية 14% في الربع/3 بسبب هبوط النفط وتشبع السوق

الكويت 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت النتائج التي أعلنتها شركة فيفا الكويتية للاتصالات المتنقلة اليوم الخميس هبوط الأرباح الصافية 14 في المئة لتصل إلى 9.66 مليون دينار في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع 11.27 مليون دينار قبل عام.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت إن هبوط الأرباح يعود إلى "تراجع الإيرادات في ظل الانكماش الذي يواجهه الاقتصاد الكويتي نتيجة انخفاض أسعار النفط وتشبع سوق الاتصالات الكويتي."

وبلغت الأرباح الصافية للشركة 29 مليون دينار في الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل 32.9 مليون في الفترة ذاتها من 2015.