الأرباح الصافية لطيران الجزيرة الكويتية تهبط 27% في الربع/3

الكويت 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت شركة طيران الجزيرة الكويتية هبوطا في أرباحها الصافية بلغت نسبته 27.1 في المئة في الربع الثالث لتصل إلى 6 ملايين دينار (19.9 مليون دولار).

وقالت الشركة في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن أرباحها الصافية في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري هبطت 9.7% لتصل إلى 12 مليون دينار.