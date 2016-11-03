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أرباح بنك برقان الكويتي تهبط 21% في الربع/3

Thu Nov 3, 2016 7:03am GMT
 
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الكويت 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لبنك برقان الكويتي اليوم الخميس هبوط الأرباح الصافية 21 بالمئة إلى 17.188 مليون دينار (56.88 مليون دولار) في الربع الثالث من السنة مقابل 21.637 مليون دينار قبل عام.

وأوضحت الأرقام التي نشرت بموقع بورصة الكويت أن البنك حقق 48.612 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 59.029 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2015.

(الدولار = 0.3022 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522284820 - تحرير أحمد إلهامي)
 
 