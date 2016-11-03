أرباح البنك التجاري الكويتي تنمو 83% في الربع/3

الكويت 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - حقق البنك التجاري الكويتي ارتفاعا نسبته 83 في المئة في أرباحه الصافية الفصلية لتصل إلى 15.984 مليون دينار (52.89 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الحالي مقابل 8.736 مليون مليون دينار قبل عام.

وأظهرت البيانات التي أعلنها البنك على موقع البورصة الكويتية أن أرباحه بلغت 27.49 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من 2016 مقارنة مع 25.407 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2015.