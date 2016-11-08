أرباح المباني الكويتية تتراجع 1.4% في الربع/3
الكويت 8 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة المباني الكويتية اليوم الثلاثاء تسجيل تراجع بنسبة 1.4 في المئة في أرباح الربع الثالث من هذا العام لتصل إلى 12.109 مليون دينار (39.94 مليون دولار) مقابل 12.286 مليون دينار قبل عام.
ووأوضحت النتائج التي أعلنتها الشركة على موقع بورصة الكويت الإلكتروني أنها حققت أرباحا صافية بلغت 36.477 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2016 مقارنة مع 36.604 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2015.
وعزت الشركة هذا التراجع إلى "انخفاض إيرادات خدمات إعلانية."
(الدولار = 0.3032 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي - تحرير إسلام يحيى)
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