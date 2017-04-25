نمو صافي ربح بيت التمويل الكويتي 13% في الربع/1

الكويت 25 أبريل نيسان (رويترز) - حقق بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أكبر بنك إسلامي في البلاد، ارتفاعا نسبته 13.1 في المئة في أرباحه الصافية في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع مستواها قبل عام بسبب زيادة الإيرادات.

وقال بيت التمويل الكويتي في بيان لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء إنه حقق 38.588 مليون دينار (126.85 مليون دولار) أرباحا صافية في الربع الأول من 2017 مقارنة مع 34.104 مليون دينار قبل عام.

وذكر البيان أن صافي إيرادات التمويل زادت ثلاثة بالمئة عن مستواها قبل عام بينما ارتفعت إيرادات الأتعاب والعمولات 19 في المئة وإيرادات الاستثمار 489 في المئة كما زادت الإيرادات الأخرى 11 في المئة.

وفي المقابل هبطت المصروفات التشغيلية ستة في المئة.