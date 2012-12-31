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ارتفاع أرباح الإنماء العقارية الكويتية لمثليها في عام

Mon Dec 31, 2012 6:01am GMT
 
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الكويت 31 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة الإنماء العقارية الكويتية اليوم الإثنين أن أرباحها الصافية ارتفعت بنسبة 118 بالمئة على مدى سنتها المالية المنتهية في 31 أكتوبر تشرين الأول.

‬ وأعلنت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أنها ربحت 2.4 مليون دينار (8.5 مليون دولار) في السنة المالية مقارنة بأرباح قدرها 1.1 مليون دينار قبل عام. (الدولار = 0.2812 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 