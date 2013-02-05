الأوراق المالية الكويتية تتحول للربحية في الربع/3
الكويت 5 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة مجموعة الأوراق المالية الكويتية اليوم الثلاثاء تحقيق أرباح قدرها 353 ألف دينار (1.25 مليون دولار) في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2012 والتي تمثل الربع الثالث من سنتها المالية مقارنة بخسائر قدرها 2.5 مليون دينار قبل عام.
وأوضحت النتائج التي نشرتها الشركة على موقع بورصة الكويت الالكتروني تسجيل خسائر قدرها 5.88 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من سنتها المالية مقارنة بخسائر قدرها 7.79 مليون دينار في الفترة المناظرة من العام الماضي.
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