أعيان الكويتية تحقق قفزة في أرباح 2012

الكويت 10 فبراير شباط (رويترز) - حققت شركة أعيان للإجارة والاستثمار الكويتية قفزة في أرباحها لعام 2012 حيث بلغت 3.7 مليون دينار (13.1 مليون دولار) مقابل أرباح قدرها 67 ألف دينار في 2011.

وقالت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 7.5 فلس للسهم أرباحا عن 2012. والدينار الكويتي ألف فلس.