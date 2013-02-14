مقدمة 2-زين الكويتية تعزو هبوط الأرباح لخسائر أسعار الصرف

(لإضافة تفاصيل)

دبي 14 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) المشغل الأول لخدمات الهاتف المحمول في الكويت إن خسائر أسعار الصرف كانت السبب في هبوط أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي 32 في المئة.

وحققت زين المحتكر السابق لسوق الكويت وتعمل في ثماني دول في الشرق الأوسط وأفريقيا من بينها العراق والسعودية والسودان أرباحا صافية قدرها 50.47 مليون دينار كويتي (179.04 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 31 من ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 74.6 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2011.

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز متوسط أرباح فصلية قدره 63.7 مليون دينار.

واقترحت زين توزيعات أرباح نقدية بواقع 0.05 دينار للسهم لعام 2012.

وقالت زين في بيان إن العام الماضي كان صعبا عليها نظرا للتقلبات الحادة في أسعار صرف العملات التي أدت إلى خسائر بلغت 109 ملايين دولار.

ومع أن زين لم تحدد مصدر خسائر أسعار الصرف إلا أنه من المرجح أنها جاءت في أغلبها من السودان حيث فقد الجنيه السوداني 40 في المئة من قيمته في يوليو تموز وهبط مقتربا من مستوى قياسي منخفض في يناير كانون الثاني الماضي.

والسودان واحد من الأسواق الرئيسية لزين وشكل 30 في المئة من المشتركين في خدمات مجموعة زين البالغ عددهم 41.3 مليون و20 في المئة من الإيرادات في التسعة أشهر حتى 30 من سبتمبر أيلول بحسب أحدث الأرقام المتاحة.