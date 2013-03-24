ارتفاع أرباح الراي الكويتية لأكثر من مثليها في 2012
الكويت 24 مارس آذار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لمجموعة الراي الإعلامية الكويتية اليوم الأحد ارتفاع أرباحها لأكثر من مثليها في 2012.
وأوضحت البيانات التي نشرت على موقع بورصة الكويت أن المجموعة حققت أرباحا بلغت 2.89 مليون دينار (10.17 مليون دولار) في 2012 مقارنة بأرباح قدرها 1.25 مليون دينار في 2011.
وأوصى مجلس إدارة المجموعة بعدم توزيع أرباح عن سنة 2012. وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية والجهارت الرسمية المختصة.
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