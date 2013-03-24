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ارتفاع أرباح الراي الكويتية لأكثر من مثليها في 2012

Sun Mar 24, 2013 12:06pm GMT
 
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الكويت 24 مارس آذار (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لمجموعة الراي الإعلامية الكويتية اليوم الأحد ارتفاع أرباحها لأكثر من مثليها في 2012.

وأوضحت البيانات التي نشرت على موقع بورصة الكويت أن المجموعة حققت أرباحا بلغت 2.89 مليون دينار (10.17 مليون دولار) في 2012 مقارنة بأرباح قدرها 1.25 مليون دينار في 2011.

وأوصى مجلس إدارة المجموعة بعدم توزيع أرباح عن سنة 2012. وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية والجهارت الرسمية المختصة.

(الدولار = 0.2842 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 