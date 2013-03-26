انخفاض أرباح مشرف الكويتية 20% في 2012

الكويت 26 مارس آذار (رويترز) - أعلنت شركة مشرف للتجارة والمقاولات الكويتية اليوم الثلاثاء انخفاض أرباحها 20 بالمئة في 2012.

وأظهرت البيانات المالية التي نشرتها الشركة بموقع بورصة الكويت على الانترنت تحقيق أرباح قدرها 1.6 مليون دينار (5.6 مليون دولار) في 2012 مقارنة مع مليوني دينار في 2011.

وأوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن 2012. وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية للشركة والجهات الرسمية المختصة.