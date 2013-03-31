المستثمرون الكويتية تتحول لتحقيق أرباح طفيفة في 2012
الكويت 31 مارس آذار (رويترز) - تحولت شركة مجموعة المستثمرون القابضة الكويتية لتحقيق أرباح طفيفة بلغت تسعة آلاف دينار في سنة 2012 (31.6 ألف دولار) في سنة 2012 مقابل خسائر بلغت 23.8 مليون دينار قبل عام.
وفي بيان نشر على موقع بورصة الكويت الالكتروني أوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن سنة 2012. وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية للشركة والجهات الرسمية المختصة.
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