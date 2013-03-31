المستثمرون الكويتية تتحول لتحقيق أرباح طفيفة في 2012

الكويت 31 مارس آذار (رويترز) - تحولت شركة مجموعة المستثمرون القابضة الكويتية لتحقيق أرباح طفيفة بلغت تسعة آلاف دينار في سنة 2012 (31.6 ألف دولار) في سنة 2012 مقابل خسائر بلغت 23.8 مليون دينار قبل عام.