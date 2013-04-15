ارتفاع أرباح بنك بوبيان الكويتي 25% في الربع/1

الكويت 15 أبريل نيسان (رويترز) - ارتفعت أرباح بنك بوبيان الكويتي التي أعلنت اليوم الإثنين 25 في المئة في الربع الأول من 2012 مقارنة بما كانت عليه قبل عام.

وأوضحت البيانات التي نشرت على موقع بورصة الكويت الالكتروني أن البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية حقق أرباحا بلغت 3.09 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بأرباح قدرها 2.48 مليون دينار في الفترة المناظرة من 2012.