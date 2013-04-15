الرئيس: أرباح بنك بوبيان الكويتي بداية جيدة للعام

(لإضافة تصريح رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس)

الكويت 15 أبريل نيسان (رويترز) - اعتبر محمود يوسف الفليج رئيس مجلس الإدارة في بنك بوبيان الكويتي اليوم الإثنين أن النتائج الفصلية التي حققها البنك والتي ارتفعت 25 في المئة عن نظيرتها العام الماضي بداية جيدة رغم البيئة التشغيلية الصعبة التي يعمل فيها البنك.

ارتفعت أرباح بنك بوبيان الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية 25 في المئة في الربع الأول من 2012 لتصل إلى 3.09 مليون دينار (10.8 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بأرباح قدرها 2.48 مليون دينار في الفترة المناظرة من 2012.

وقال الفليج في بيان صحفي تلقت رويترز على نسخة منه "تمثل نتائج الربع الأول بداية جيدة لعام 2013 على الرغم من البيئة التشغيلية غير المواتية بالشكل المطلوب والصعوبات التى لا يزال القطاع المصرفي يواجهها والمنافسة الشديدة بين البنوك."

وأوضح الفليج أن الأرباح التشغيلية للبنك بلغت سبعة ملايين دينار في الربع الأول من 2013 وأن هذه الأرباح تمثل "استمرارا لمسيرة البنك الناجحة منذ عام 2010 والتى بدأ فيها البنك تنفيذ استراتيجيته الجديدة والعودة الى أساسيات العمل المصرفي مما مكنه من العودة مرة أخرى للربحية وتوزيع الأرباح على المساهمين."

وأكد الفليج أن بنك بوبيان استطاع منذ التغيرات الإستراتيجية التي شهدها في عام 2009 وأبرزها دخول بنك الكويت الوطني إلى قائمة كبار ملاك البنك من إثبات قدرته على المنافسة في سوق الخدمات والمنتجات الإسلامية "التي شهدت ولا تزال نموا متواصلا في مدى إقبال العملاء عليها."

وفي يوليو تموز 2012 رفع بنك الكويت الوطني نسبة تملكه في بنك بوبيان إلى 58.34 بالمئة من 47.29 بالمئة في صفقة بلغت 121.65 مليون دينار.

وكان بنك بوبيان مني بخسارة كبيرة عقب الأزمة المالية العالمية بلغت 51.69 مليون دينار في 2009 لكنه استطاع تحقيق أرباح فيما بعد بلغت 6.11 مليون دينار في 2010.