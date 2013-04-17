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ارتفاع أرباح البنك الأهلي المتحد الكويتي 10% في الربع/1

Wed Apr 17, 2013 6:53am GMT
 
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الكويت 17 أبريل نيسان (رويترز) - ارتفعت أرباح البنك الأهلي المتحد الكويتي التي أعلنت اليوم الأربعاء 10 في المئة في الربع الأول من العام الحالي.

وأظهرت البيانات التي نشرت على موقع بورصة الكويت الالكتروني أن البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية ربح 10.9 مليون دينار (38.3 مليون دولار) في الربع الأول من 2013 مقابل أرباح قدرها 9.9 مليون دينار قبل عام.

وبلغت ربحية السهم الواحد 9.3 فلس في الثلاثة أشهر المنتهية في 31مارس الماضي مقارنة بربحية للسهم قدرها 8.4 فلس في الفترة المقابلة من العام الماضي.

(الدولار = 0.2843 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 