مقدمة 1-ارتفاع أرباح البنك الأهلي المتحد الكويتي 10% في الربع/1

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الكويت 17 أبريل نيسان (رويترز) - ارتفعت أرباح البنك الأهلي المتحد الكويتي التي أعلنت اليوم الأربعاء 10 في المئة في الربع الأول من العام الحالي.

وأظهرت البيانات التي نشرت على موقع بورصة الكويت الالكتروني أن البنك الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية ربح 10.9 مليون دينار (38.3 مليون دولار) في الربع الأول من 2013 مقابل أرباح قدرها 9.9 مليون دينار قبل عام.

وبلغت ربحية السهم الواحد 9.3 فلس في الثلاثة أشهر المنتهية في 31مارس الماضي مقارنة بربحية للسهم قدرها 8.4 فلس في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش كان سعر سهم البنك مرتفعا 1.32 في المئة إلى 770 فلسا بينما كان مؤشر كويت 15 مرتفعا 0.09 في المئة.

وكانت الأرباح السنوية للبنك المملوك للبنك الأهلي المتحد البحريني بنسبة 67.3 في المئة قدارتفعت 22.2 بالمئة في 2012 إلى 38.538 مليون دينار كويتي مقابل 31.543 مليون في 2011.