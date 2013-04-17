نمو طفيف لأرباح بنك الكويت الوطني في الربع/1

الكويت 17 أبريل نيسان (رويترز) - حقق بنك الكويت الوطني نموا طفيفا بلغت نسبته 0.35 بالمئة في أرباحه الفصلية للربع الأول من العام الجاري.

وأعلن بنك الكويت الوطني في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت أنه حقق أرباحا بلغت 81.33 مليون دينار (285.9 مليون دولار) في الربع الأول من 2013 مقارنة بمبلغ 81.04 مليون دينار قبل عام.