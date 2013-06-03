مجموعة الأوراق المالية الكويتية تتحول للخسارة

الكويت 3 يونيو حزيران (رويترز) - تحولت شركة مجموعة الأوراق المالية لتسجيل خسارة قدرها 4.7 مليون دينار (16.5 مليون دولار) في سنتها المالية المنتهية في 31 مارس آذار الماضي مقابل أرباح قدرها 815 ألف دينار قبل عام.

وأوصى مجلس الإدارة طبقا للبيان الذي نشرته الشركة على موقع بورصة الكويت الالكتروني بتوزيع أرباح نقدية قدرها خمسة فلوس لكل سهم مبينا أن مصدر التوزيعات هو الأرباح المرحلة للشركة.

وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية والجهات الرسمية الكويتية.

وبلغت خسارة السهم الواحد 18.33 فلس في السنة المالية الأخيرة مقابل ربحية للسهم قدره 3.2 فلس في السنة المالية السابقة.

(الدولار = 0.2855 دينار)