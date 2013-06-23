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عيادة الميدان الكويتية تقلص خسائرها 51% في الربع/1

Sun Jun 23, 2013 7:07am GMT
 
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الكويت 23 يونيو حزيران (رويترز) - هبطت خسائر شركة عيادة الميدان الكويتية 51 في المئة في الربع الأول من 2013 إلى 2.3 مليون دينار (8.1 مليون دولار) مقابل خسارة 4.7 مليون دينار قبل عام.

وطبقا للنتائج التي أعلنتها الشركة على موقع بورصة الكويت على الانترنت فقد بلغت خسارة السهم الواحد 11.42 فلس في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار مقابل خسارة 31.55 فلس في الفترة المناظرة من 2012.

(الدولار = 0.2849 دينار) (تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522460350 - تحرير نادية الجويلي)
 