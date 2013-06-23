عيادة الميدان الكويتية تقلص خسائرها 51% في الربع/1

الكويت 23 يونيو حزيران (رويترز) - هبطت خسائر شركة عيادة الميدان الكويتية 51 في المئة في الربع الأول من 2013 إلى 2.3 مليون دينار (8.1 مليون دولار) مقابل خسارة 4.7 مليون دينار قبل عام.