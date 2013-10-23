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صافي ربح بنك الكويت الوطني ينخفض 13.2% في تسعة أشهر

Wed Oct 23, 2013 11:41am GMT
 
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دبي 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك الكويت الوطني أكبر بنوك الكويت اليوم الأربعاء إن صافي ربح الأشهر التسعة الأولى من العام انخفض 13.2 بالمئة وهو ما يرجع أساسا إلى تسجيل أرباح استثنائية في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال البنك في بيان إلى البورصة إن صافي ربح الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول بلغ 198.6 مليون دينار (704.6 مليون دولار) مقارنة مع 228.9 مليون دينار قبل عام.

ولم يذكر البنك نتائج فصلية.

وقال البنك في البيان إنه سجل أرباحا استثنائية قدرها 288 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي نتيجة قيد نتائج بنك بوبيان في أرباحه المجمعة.

وأضاف أنه باستبعاد هذه الأرباح ارتفع صافي ربح الأشهر التسعة 34.7 بالمئة.

(الدولار = 0.2819 دينار كويتي)

(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية)
 