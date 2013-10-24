هبوط طفيف في أرباح الوطنية للاتصالات الكويتية

الكويت 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة الكويتية هبوطا طفيفا في أرباحها الفصلية حيث حققت 15.3 مليون دينار (54.3 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الحالي مقابل 15.5 مليون دينار قبل عام.

وأظهرت النتائج التي أعلنت في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت اليوم الخميس ان أرباح الشركة بلغت 57.7 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2013 مقارنة بأرباح قدرها 62.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2012.