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بنك وربة الكويتي يتكبد خسائر في الربع/3

Wed Oct 30, 2013 6:01am GMT
 
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الكويت 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لبنك وربة أحدث البنوك الإسلامية في الكويت خسارة قدرها 981 ألف دينار (4.5 مليون دولار) في الربع الثالث من العام مقابل صافي ربح 372 ألف دينار قبل عام.

وأوضحت البيانات التي نشرت بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن خسائر البنك بلغت 3.1 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من 2013 مقارنة مع خسارة 2.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2012.

(الدولار = 0.2818 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 