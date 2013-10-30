أرباح الأهلي المتحد البحريني ترتفع 9% في الربع/3

الكويت 30 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفعت أرباح البنك الأهلي المتحد البحريني 8.6 في المئة إلى 99.1 مليون دولار في الربع الثالث من العام الحالي مقابل 91.3 مليون دولار قبل عام.