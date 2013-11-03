أرباح البنك الأهلي الكويتي تهبط 13% في الربع/3
الكويت 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت البيانات التي أعلنها البنك الأهلي الكويتي اليوم الأحد هبوط أرباحه الفصلية 13 في المئة إلى 7.99 مليون دينار (28.22 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الحالي مقابل أرباح قدرها 9.16 مليون دينار قبل عام.
وبلغت أرباح البنك 25.2 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقابل أرباح قدرها 30.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2012.
(الدولار= 0.2813 دينار)
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