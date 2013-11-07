أرباح سينما الكويتية تقفز 44% في الربع/3

القاهرة 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة السينما الكويتية الوطنية اليوم الخميس ارتفاع صافي الربح ‭‭43.6 ‬‬ بالمئة في الربع الثالث من 2013.

وبلغ صافي ربح الشركة 2.054 مليون دينار (7.27 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 1.430 مليون دينار قبل عام.

وتعمل الشركة في مجالات السينما والترفيه والثقافة.

وزادت الأرباح 29.5 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 6.135 مليون دينار من 4.738 مليون قبل عام.