تراجع طفيف لأرباح بنك الكويت الدولي في الربع/3

القاهرة 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك الكويت الدولي الذي يعمل وفق الشريعة الإسلامية تراجع صافي الربح 3.3 بالمئة في الربع الثالث من العام.

وبلغ صافي ربح البنك 3.292 مليون دينار (11.65 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 3.404 مليون قبل عام.

وتراجعت الأرباح 1.2 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 9.292 مليون دينار من 9.404 مليون.

وبحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم البنك عند 310 فلوس دون تغيير عن إغلاق أمس الأربعاء.