نمو أرباح مشاريع الكويتية 21% في الربع/3

القاهرة 10 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة مشاريع الكويت القابضة اليوم الأحد نمو صافي الربح 21.4 بالمئة في الربع الثالث من العام.

وبلغ صافي ربح الشركة 8.007 مليون دينار (28.3 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقابل 6.595 مليون دينار قبل عام.

وزادت ارباح الشركة 10.3 بالمئة في التسعة أشهر الاولى من العام إلى 26.093 مليون دينار من 23.657 مليون قبل عام.

وبحلول الساعة 0736 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 600 فلسا دون تغيير عن إغلاق الخميس.