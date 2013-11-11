‭نمو أرباح أجيليتي الكويتية 26% في الربع/3‬

الرياض 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت البيانات المالية لشركة أجيليتي الكويتية قفزة تجاوزت نسبتها 26 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام.

ووفقا للبيان المنشور على موقع سوق الكويت للأوراق المالية اليوم الاثنين قفز صافي ربح شركة خدمات الإمداد والتموين 26.35 بالمئة إلى 12.13 مليون دينار (42.8 مليون دولار) في الربع الثالث مقابل 9.6 مليون قبل عام.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام زاد صافي الربح إلى 33.8 مليون دينار من 24.2 مليون في الفترة المقابلة من 2012.