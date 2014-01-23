نمو الأرباح السنوية لبنك بوبيان الكويتي 33% في 2013
الكويت 23 يناير كانون الثاني (رويترز) - ارتفعت الأرباح السنوية لبنك بوبيان الكويتي التي أعلنت اليوم الخميس 33 في المئة في 2013 لتصل إلى 13.41 مليون دينار (47.5 مليون دولار) مقابل أرباح قدرها 10.05 مليون دينار في 2012.
وقال البنك في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع سبعة أسهم منحة لكل مئة سهم أرباحا عن سنة 2013.
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