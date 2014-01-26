تراجع أرباح مشاعر القابضة الكويتية 16% في 2013
الكويت 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة مشاعر القابضة الكويتية اليوم الأحد هبوط أرباحها السنوية 16 بالمئة إلى 3.6 مليون دينار (12.7 مليون دولار) في 2013 مقابل 4.3 مليون دينار في 2012.
وأوضحت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 15 فلسا للسهم عن سنة 2013. والدينار الكويتي ألف فلس.
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