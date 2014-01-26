Sun 25 Dec 2016 | 10:31 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

تراجع أرباح مشاعر القابضة الكويتية 16% في 2013

Sun Jan 26, 2014 6:19am GMT
 
[-] نص [+]

الكويت 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة مشاعر القابضة الكويتية اليوم الأحد هبوط أرباحها السنوية 16 بالمئة إلى 3.6 مليون دينار (12.7 مليون دولار) في 2013 مقابل 4.3 مليون دينار في 2012.

وأوضحت الشركة في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت أن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 15 فلسا للسهم عن سنة 2013. والدينار الكويتي ألف فلس.

(الدولار = 0.2824 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 