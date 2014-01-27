مقدمة 1-استقرار أرباح زين الكويتية في الربع/4

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من مات سميث

دبي 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت شركة زين الكويتية اليوم الاثنين استقرار أرباحها تقريبا في الربع الأخير من العام الماضي لتأتي دون توقعات المحللين برغم زيادة ثمانية في المئة في قاعدة عملائها وذلك بسبب خسائر مرتبطة بأسعار الصرف.

وقالت الشركة التي تملك انشطة في ثماني دول بالشرق الأوسط وأفريقيا في بيان أرسل بالبريد الالكتروني إنها حققت ربحا صافيا 51 مليون دينار كويتي (180.6 مليون دولا) في ثلاثة اشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من 50.5 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام السابق وفق بيانات لرويترز.

وكان محللان استطلعت رويترز آراءهما توقعا ربحا صافيا بين 52.1 مليون دينار و59.1 مليون دينار خلال تلك الفترة.

وبلغ عدد عملاء الشركة 46.1 مليون في نهاية العام الماضي بزيادة ثمانية في المئة مقارنة معه قبل عام.

وهبطت أرباح زين 14 بالمئة إلى 216 مليون دينار (764.9 مليون دولار) في 2013 مقابل 252 مليون دينار قبل عام.

وقالت الشركة في البيان "تأثرت الأرباح الصافية بأكثر من عامل الأول وهو التقلب الحاد لأسعار صرف العملات والذي كلفها 92 مليون دولار والثاني تأثير عمليات إعادة تقييم العملات على الأرباح بقيمة 57 مليون دولار."