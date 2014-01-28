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أرباح بنك الخليج الكويتي ترتفع 4% في 2013

Tue Jan 28, 2014 11:15am GMT
 
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الكويت 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت البيانات المالية لبنك الخليج اليوم الثلاثاء ارتفاع الأرباح أربعة بالمئة إلى 32.16 مليون دينار (113.9 مليون دولار) في 2013 مقابل 30.89 مليون دينار قبلعام‭‭‬‬‬.

وقال البنك في بيان نشر بموقع بورصة الكويت على الانترنت إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع خمسة أسهم لكل 100 سهم عن نتائج 2013.

(الدولار = 0.2824 دينار كويتي) (تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت هاتف 0096522460350 - تحرير أحمد إلهامي)
 